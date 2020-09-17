Погода в Дніпрі: став відомий прогноз на четвер

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 17.09.2020

У четвер, 17 вересня, в Дніпрі триває сонячна та тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 17 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в школі під Дніпром першокласників відправили на карантин через коронавірус.

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