Погода в Дніпрі: став відомий прогноз на четвер

У четвер, 17 вересня, в Дніпрі триває сонячна та тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 17 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в школі під Дніпром першокласників відправили на карантин через коронавірус.