Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 7 вересня

У понеділок, 7 вересня, в Дніпрі продовжує триматися тепла та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +28 до +30 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 7 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що погода в Україні восени буде холодною та дощовою, в жовтні можливі перші морози та сніг.