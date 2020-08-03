Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 3 серпня

У понеділок, 3 серпня, в Дніпрі очікується спекотна та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +25 до +27 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 3 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 3 серпня пройде масштабне відключення світла. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.