Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 3 серпня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 3.08.2020

У понеділок, 3 серпня, в Дніпрі очікується спекотна та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +25 до +27 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 3 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 3 серпня пройде масштабне відключення світла. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Перемир'я на Донбасі порушили вже понад 200 разів, – ОБСЄ

На Львівщині від COVID-19 помер керівник Центру первинної медичної допомоги

Спроба зґвалтування в потязі Маріуполь-Київ: що загрожує підозрюваному

Путину ничего не помогло ничего, россияне требуют от него уйти по добру

Росія зробила все, щоб ніхто не дізнався про секрети вагнерівців, – генерал СБУ