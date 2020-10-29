Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Ясна погода протримається зовсім недовго, і вже вдень небо покриється хмарами. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +7 до +15 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 67-93%. Світанок настане о 06:20, захід очікується о 16:26.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що точність прогнозів погоди в світі значно знизилася через те, що під час пандемії коронавірусу в небо піднімаються набагато менше літаків.