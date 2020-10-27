Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 27 жовтня

У вівторок, 27 жовтня, в Дніпрі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

На території області збережеться висока (IV класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Так, синоптики прогнозують мінливу хмарність, день пройде без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі опуститься до 7-9 градусів, а вдень підніметься до 15-17 градусів тепла.

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