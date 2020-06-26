МоваЯзык

Топтеми:

Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 26 червня

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Життя міста
1,0 т.
Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 26 червня

Погода в Дніпрі

У п'ятницю, 26 червня, в Дніпрі очікується сонячна і спекотна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не передбачається.

Температура повітря +29 +31 градусів вдень, вночі похолодає до +14 +16 градусів. Вітер північний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 червня

Прогноз погоди в Україні на 26 червня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 23 по 30 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.

УкраїнаДніпроПрогноз погоди
Поділитися в Facebook
  1. /Дніпро
  2. /Життя міста