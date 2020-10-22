Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 22 жовтня

Аліна Рашевська Життя міста 07:12, 22.10.2020

У четвер, 22 жовтня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

До обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +17 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 50-86%. Світанок настане о 07:10, захід очікується о 17:38.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україні обіцяють взимку 2020-2021 теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Аграрна галузь не потрапила в пріоритети у промові Зеленського, – Костиря

Лопес відреагував на травму Ломаченка в чемпіонському бою

Коронавірусом в Україні вперше заразилися понад 6,7 тисячі за добу: статистика МОЗ на 21 жовтня

Коронавірус викликав рідкісний синдром і параліч: з'явилися деталі загибелі 21-річної волонтерки в Києві

"Слуги народу" поїхали на Донбас з ночівлею на передовій