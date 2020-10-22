Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 22 жовтня

У четвер, 22 жовтня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

До обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +17 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 50-86%. Світанок настане о 07:10, захід очікується о 17:38.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україні обіцяють взимку 2020-2021 теплу погоду з нетривалими періодами морозів.