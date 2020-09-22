Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 22 вересня

Аліна Рашевська Життя міста 06:58, 22.09.2020

У вівторок, 22 вересня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +8 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 24-75%. Світанок настане о 6:26, захід очікується о 18:38.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода у вівторок, 22 вересня, по всій території України буде сухою і ясною, що викликано антициклоном.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Ар'єв опублікував нові докази зриву операції з "вагнерівцями"

Літакам НАТО в Україні присвятили окремий сюжет на росТБ. Відео

"Слуга народу" привітала виборців "партійною Богородицею". Фото конфузу

Гросу розлучилася з чоловіком через пів року після весілля: в чому причина

Михалков про протести в Білорусі: це комп'ютерна графіка