Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 20 липня

У понеділок, 20 липня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 3-8 метрів в секунду.

Погода в Україні 20 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що літо – час активного відпочинку, особливо для дітей. Одні з найулюбленіших занять молоді в Дніпрі – катання на велосипедах, скейтбордах, самокатах і роликах. Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки під час відпочинку