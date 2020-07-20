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Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 20 липня

Софія Ковнір
Життя міста
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Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 20 липня

Прогноз погоди в Дніпрі. Котопедія

У понеділок, 20 липня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 3-8 метрів в секунду.

Погода в Україні 20 липня

Погода в Україні 20 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що літо – час активного відпочинку, особливо для дітей. Одні з найулюбленіших занять молоді в Дніпрі – катання на велосипедах, скейтбордах, самокатах і роликах. Поліція Дніпра нагадала про правила безпеки під час відпочинку

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