Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 2 липня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 2.07.2020

У четвер, 2 липня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +30 до +32 градусів за Цельсієм. Вітер буде східний – до 3-8 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що купання і плавання – яскравий і активний відпочинок. Вода приносить багато задоволення, якщо дотримуватися правил безпечної поведінки. Поліція Дніпра нагадала про те, як безпечно відпочивати на воді.

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