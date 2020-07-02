Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 2 липня

У четвер, 2 липня, в Дніпрі очікується сонячна та спекотна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +30 до +32 градусів за Цельсієм. Вітер буде східний – до 3-8 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що купання і плавання – яскравий і активний відпочинок. Вода приносить багато задоволення, якщо дотримуватися правил безпечної поведінки. Поліція Дніпра нагадала про те, як безпечно відпочивати на воді.