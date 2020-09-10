Погода в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на 10 вересня

Аліна Рашевська Життя міста 06:21, 10.09.2020

У четвер, 10 вересня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +13 до +29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 27-82%. Світанок настане о 6:09, захід очікується о 19:03.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що тайфун "Хайшен" накрив Південну Корею.

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