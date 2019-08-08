Погода в Дніпрі: синоптики терміново попередили про стихійне явище

У Дніпрі 8 серпня оголосили попередження про стихійне метеорологічне явище 1 рівня небезпеки.

На території міста і області очікується сильний вітер до 15-20 м/с, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Штормове попередження Навчальні матеріали

8 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 м/с, вдень посилиться до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі складе 12-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У місті вночі температура складе 14-16 градусів, а вдень 28-30 градусів.

9 та 10 серпня пройде без опадів. Але синоптики попередили, що 10 серпня місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 12-17 градусів, а вдень 25-30 градусів.

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