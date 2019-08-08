Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Погода в Дніпрі: синоптики терміново попередили про стихійне явище

214 Читати матеріал російською

У Дніпрі 8 серпня оголосили попередження про стихійне метеорологічне явище 1 рівня небезпеки.

На території міста і області очікується сильний вітер до 15-20 м/с, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Штормове попередження

Штормове попередження

Навчальні матеріали

Новини
Зіткнуться циклони! Українців попередили про різку зміну погоди

8 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер буде південно-західний 7-12 м/с, вдень посилиться до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі складе 12-17 градусів, вдень 25-30 градусів. У місті вночі температура складе 14-16 градусів, а вдень 28-30 градусів.

9 та 10 серпня пройде без опадів. Але синоптики попередили, що 10 серпня місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 12-17 градусів, а вдень 25-30 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шквали, дощі і грози: синоптики пообіцяли частини України бурю.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...