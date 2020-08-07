Погода в Дніпрі: синоптики дали жаркий прогноз на 7 серпня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 7.08.2020

У п'ятницю, 7 серпня, в Дніпрі синоптики прогнозують дуже жарку погоду.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +33 до +35 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 7 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що чотири міста Дніпропетровської області – Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Синельникове – залишилися без води.

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