Погода в Дніпрі: синоптики дали жаркий прогноз на 7 серпня

У п'ятницю, 7 серпня, в Дніпрі синоптики прогнозують дуже жарку погоду.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +33 до +35 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 7 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що чотири міста Дніпропетровської області – Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Синельникове – залишилися без води.