Погода в Дніпрі: синоптики дали свіжий прогноз

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 15.10.2020

У четвер, 15 жовтня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Вже вдень небо затягнеться хмарами, які протримаються до вечора. Опади малоймовірні, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +19 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 52-95%. Світанок настане о 5:59, захід очікується о 17:51.

Скріншот.
синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві синоптики зафіксували природний "феномен".

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