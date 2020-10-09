Погода в Дніпрі: синоптики дали свіжий прогноз 9 жовтня

Софія Ковнір Життя міста 06:35, 9.10.2020

У п'ятницю, 9 жовтня, в Дніпрі прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Так, в місті очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 11-13 градусів, а вдень підніметься до 20-22 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні 9 жовтня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі терміново збирають гроші для допомоги 23-річному Руслану Ширінову.

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