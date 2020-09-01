Погода в Дніпрі: синоптики дали спекотний прогноз на 1 вересня

Аліна Рашевська Життя міста 06:15, 1.09.2020

У вівторок, 1 вересня, в Дніпрі очікується спекотна погода.

Протягом дня буде зберігатися висока пожежна небезпека. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +35 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 18-55%. Світанок настане о 5:56, захід очікується о 19:22.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 1 вересня, зіпсується погода на заході країни – там очікуються дощі та грози.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Кандидат в мери Кривого Рогу від "Слуги народу" не відповів на питання про Росію-агресора

Зеленський: вас називали зеленими кнопочками, принтерами і тамадами – я пишаюся цим!

"Антонов" випустив перший серійний літак без російських деталей

Фокін – про скандал з особливим статусом для всього Донбасу: реакцією на свої слова задоволений

"Слуга народу" представила кандидатів у мери: повний список