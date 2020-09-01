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Погода в Дніпрі: синоптики дали спекотний прогноз на 1 вересня

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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Погода в Дніпрі: синоптики дали спекотний прогноз на 1 вересня

Погода в Дніпрі. progorodsamara.ru

У вівторок, 1 вересня, в Дніпрі очікується спекотна погода.

Протягом дня буде зберігатися висока пожежна небезпека. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +18 до +35 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 18-55%. Світанок настане о 5:56, захід очікується о 19:22.

Скріншот

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 1 вересня, зіпсується погода на заході країни – там очікуються дощі та грози.

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