Погода в Дніпрі: синоптики дали прогноз на 29 червня

У понеділок, 29 червня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Удень, можливо, пройде дощ, але ближче до вечора він припиниться. Пориви вітру можуть досягати 15-24 метрів в секунду, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +20 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 58-80%. Світанок настане о 4:39, захід очікується о 20:47.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на початку тижня в різних регіонах України очікуються грозові дощі. У той же час Північ і Центр опиняться в переважно сухій атмосферній ділянці.