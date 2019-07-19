Погода на вихідних у Дніпрі: прогноз на 20 і 21 липня

20 і 21 липня в Дніпрі буде жарко.

Температура повітря прогріється до +30 градусів. Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Дніпрі 20 і 21 липня Цінічній Львів

У суботу, 20 липня, температура повітря +27 +29 вдень, вночі від +13 до +15 градусів.

У неділю, 21 липня, температура вночі опуститься до +15 +17 градусів. Днем синоптики прогнозують +27 +29 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі рятують крихітних новонароджених двійнят: фото

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!