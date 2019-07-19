Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Погода на вихідних у Дніпрі: прогноз на 20 і 21 липня

567 Читати матеріал російською

20 і 21 липня в Дніпрі буде жарко.

Температура повітря прогріється до +30 градусів. Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Дніпрі 20 і 21 липня

Погода в Дніпрі 20 і 21 липня

Цінічній Львів

У суботу, 20 липня, температура повітря +27 +29 вдень, вночі від +13 до +15 градусів.

Новини
Лайфхак для дніпрян: дістатися на Правий берег можна по воді. Фото і відео

У неділю, 21 липня, температура вночі опуститься до +15 +17 градусів. Днем синоптики прогнозують +27 +29 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі рятують крихітних новонароджених двійнят: фото

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "спека" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
спека
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel