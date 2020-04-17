Погода на Великдень в Дніпрі: синоптики уточнили прогноз на вихідні

У Дніпрі на вихідних 18-20 квітня очікується холодна і вітряна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, в суботу та неділю будуть заморозки, а в понеділок місто і область заллє дощ.

Так, 18 квітня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8, на поверхні грунту місцями заморозки 0...+3, вдень 12-17 тепла.

Погода на Великдень в Дніпрі pmg.ua

19 квітня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5, на поверхні грунту заморозки 0...+3, вдень 10-15 градусів тепла.

У понеділок, 20 квітня, днем прогнозують дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5, вдень 10-12 градусів тепла.

Як писав OBOZREVATEL, раніше народний синоптик України Володимир Деркач сказав, що на Великдень, 19 квітня, в Україні встановиться тепла і сонячна погода без опадів.

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