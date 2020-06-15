Побачив війну в 14: у Дніпрі рятують молодого бійця ЗСУ з важким пораненням

В обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі рятують 18-річного бійця Збройних сил України з важкою мінно-вибуховою травмою.

Євген отримав поранення 14 червня в районі села Кримське Луганської області. Головний лікар медичного закладу Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook розповів, що життя хлопцю врятувала каска.

Він отримав осколкове поранення лівого ока і м'яких тканин обличчя, акубаротравму і контузію. Бійцеві видалили осколок з ока. За прогнозами лікарів, він буде бачити.

Сергій Риженко Facebook Сергія Риженка

"Рідний Красноармійськ побачив війну, коли Євгенію було 14. Біженці, добровольці, волонтери, солдати – все змішалося в одну купу. Ще тоді Євген зрозумів, що піде відстоювати рідну землю. Виповнилося 18, закінчив ліцей і записався в ЗСУ. В армії майже рік. Старший навідник", – розповів Риженко.

Лікар додав, що Євген не одружений, дітей у нього немає, а батьки живуть в Покровську Дніпропетровської області. За словами Риженка, боєць мріє побачити свій рідний Донбас під єдиним українським прапором.

"Готовий і далі ризикувати життям", – додав Риженко.

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