По-весняному тепло: синоптики дали прогноз погоди на 3 лютого в Дніпрі

У понеділок, 3 лютого, весь день в Дніпрі буде хмарним.

Вранці йтиме дощ, який вдень може посилитися, але до настання вечора він повинен припинитися. Про це повідомляє Синоптик.

Прогноз погоди lyubeshiv.rayon.in.ua

Температура повітря вдень коливатиметься від +3 до +5 градусів, вночі +4...+7 градусів. Очікується посилення швидкості поривчастого вітру до 15-24 м/с.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Гагаріна в районі вулиці Казакова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто.

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