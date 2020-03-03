По-весняному тепло: синоптики дали прогноз погоди на 3 березня в Дніпрі

У вівторок, 3 березня, в Дніпрі протягом всього дня буде стояти хмарна погода.

Вночі очікується дощ. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів, повідомляє Синоптик.

Погода в Дніпрі Амурська правда

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від +3 до +13 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 65-94%.

Світанок настане в 6:14, захід очікується о 17:29.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології та директор Клубу любителів метеорології Ігор Кибальчич спрогнозував аномально теплу погоду в Україні в березні. При цьому Кибальчич не виключив похолодання і опадів в березні, але додав, що вони будуть несуттєвими.

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