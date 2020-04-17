Плюс 7 за день: на Дніпропетровщині збільшилася кількість інфікованих COVID-19

Карина Бондаренко Життя міста 08:07, 17.04.2020

Станом на вечір 16 квітня на Дніпропетровщині виявили сім нових випадків коронавірусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Так, загальна кількість інфікованих досягла 89 осіб, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної адміністрації.

Позитивний результат ПЛР-тесту показало у жителів Кам'янського та Дніпровського району. Всього лабораторно обстежили вже 1933 людини на Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині збільшилась кількість інфікованих COVID-19

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Рівненській області від коронавірусу померла 85-річна жінка, у якої не було відповідних симптомів.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Мінус один ПТРК: потужний удар ЗСУ по терористах потрапив на відео

Зачиняйте вікна! Київ затягнуло гаром із Чорнобильської зони

Били і ґвалтували: експолонені розповіли про тортури у в'язницях "Л/ДНР"

Підозрюють у розстрілі Майдану: ексбійця "Омеги" відпустили із зали суду

Затриманий генерал СБУ Шайтанов планував убивство Авакова – Гордон