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17 квітня • оновлено в 09:13
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Карина Бондаренко
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Плюс 7 за день: на Дніпропетровщині збільшилася кількість інфікованих COVID-19

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Станом на вечір 16 квітня на Дніпропетровщині виявили сім нових випадків коронавірусної інфекції.

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Так, загальна кількість інфікованих досягла 89 осіб, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної адміністрації.

Позитивний результат ПЛР-тесту показало у жителів Кам'янського та Дніпровського району. Всього лабораторно обстежили вже 1933 людини на Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині збільшилась кількість інфікованих COVID-19

На Дніпропетровщині збільшилась кількість інфікованих COVID-19

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Рівненській області від коронавірусу померла 85-річна жінка, у якої не було відповідних симптомів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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