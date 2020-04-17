Плюс 7 за день: на Дніпропетровщині збільшилася кількість інфікованих COVID-19

Станом на вечір 16 квітня на Дніпропетровщині виявили сім нових випадків коронавірусної інфекції.
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Так, загальна кількість інфікованих досягла 89 осіб, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної адміністрації.
Позитивний результат ПЛР-тесту показало у жителів Кам'янського та Дніпровського району. Всього лабораторно обстежили вже 1933 людини на Дніпропетровщині.
На Дніпропетровщині збільшилась кількість інфікованих COVID-19
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Рівненській області від коронавірусу померла 85-річна жінка, у якої не було відповідних симптомів.
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