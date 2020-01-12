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12 січня • оновлено в 15:49
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Плати або помри! Стало відомо про знущання і вимагання в лікарні Дніпра. Фото

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У Дніпрі в 4-й міській лікарні вимагали гроші у жінки, в якої підозрювали інсульт. Після того, як вона відмовилася давати гроші, у неї забрали теплу ковдру.

За перебування в палаті з жахливими умовами у жінки зажадали 250 гривень. За те, щоб перевести її в іншу палату вимагали вже 400 гривень. Про це в соціальних мережах повідомила мешканка Дніпра Анастасія Хомченко (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповіла дівчина, її мама потрапила в 4-міську лікарню з підозрою на інсульт. Пізніше виявилося, що у жінки стався неврит лицьового нерва. Але дізналися вони про це пізніше, так як схожі симптоми виникають при інсульті.

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Жінку поселили в палату, якій стояв жахливий запах, при цьому всі необхідні для лікування процедури не було кому проводити.

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

Facebook/Анастасія Хомченко

"Вранці мама бігала по всьому відділенню в пошуках то медсестри, то лікаря, який повинен зробити процедуру голковколювання. Палата страшна. Фото додаються. У палаті лежить тільки бабуся після інсульту, стоїть страшний сморід. Варто закрити двері і вікно на хвилину - вивертає від смороду. Бабулю поклали за двері на ліжко і, можливо, навіть забули про неї", - поділилася враженнями Анастасія.

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

Facebook/Анастасія Хомченко

У перший день у жінки зажадали 250 гривень до фонду, вона відповіла, що у неї немає грошей, так як витратила все на препарати, при цьому жінці довелося півдня шукати того, хто їй зможе поставити крапельницю.

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"Їй в перший ранок кажуть, платіть у фонд 250 гривень, на що мама відповіла що немає грошей. Ми тільки на препарати в перші два дні витратили 2500 гривень. Після двох годин дня вона все таки знайшла хто їй поставить крапельницю. На третій день їй запропонували переїхати в іншу палату і зажадали вже 400 гривень! Мати відмовилася", - написала Анастасія.

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

Facebook/Анастасія Хомченко

За її словами, після цього співробітники лікарні почали вже вимагати гроші, на що її мати відповіла, що може і знайшла б гроші, якби не було такого ставлення.

"Вони почали вже вимагати, забрали у мами ковдру теплу, мати сказала, що може і знайшла б гроші, якщо б не було такого скотинячого відношення. Медсестра може собі дозволити кинути фразу: "На препарати гроші знайшла, і на фонд знайдеш". Так нічого і не сталося за три дні в лікарні, або давай гроші або здохни!", - додала дівчина.

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

Facebook/Анастасія Хомченко

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

У хворої жінки, яка перебувала на лікуванні, вимагали гроші за перебування у лікарні

Facebook/Анастасія Хомченко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі Дніпропетровської області в одному з супермаркетів виявили мертву пенсіонерку. Жінка померла прямо біля каси, слідів насильства у неї не було.

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Україна Дніпро
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
укромир
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Серега Вий
Серега Вий
Меня в Запорожье с инсультом целый день по больницам катали из-за отсутствия прописки.Думали и денег нет.А я не в состоянии сообразить.В ЦРБ у врача юбилей был и уже накрытый стол в 10-30, как мне сказали.В областной только зашевелились, узнав, что деньги есть.Не знаю как было бы, если б не бабло.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эуропэйская краина!
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