Пішов із дому та не повернувся: під Дніпром пропав підліток

У Кам'янському Дніпропетровської області розшукують Каневського Гершона Олександровича 2006 року народження, який в суботу, 5 жовтня, о 13:00 пішов з дому і не повернувся.

Пізніше поліція повідомила, що підліток був знайдений і з ним все в порядку.

Останній раз його бачили бачили о 19:50 в магазині "Аннушка" по вул. Романківської, звідки він пішов вгору по вулиці, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Зниклий Гершон Каневський Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Прикмети: на вигляд близько 14 років, середньої статури, коротке волосся, чорне. Був одягнений у темно-синю кофту з зеленим коміром, спортивні штани, гумові темні чоботи, на голові - біла шапочка (кіпа).

Телефон підліток залишив удома, грошей при собі не мав.

Поліція просить усіх, хто може щось повідомити про зниклого та його місцезнаходження, зателефонувати за номерами "102", 068-973-46-22, 067-511-46-15.

Зниклий Гершон Каневський Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Зниклий Гершон Каневський Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області 23 вересня місцеві жителі виявили техніку і взуття невідомого чоловіка, які були залишені близько каналу. Невідомий прямо на землі залишив ноутбук, телефон, колонку, зарядні пристрої, флягу, кросівки і інші речі, а сам зник.

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