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4 вересня • оновлено в 15:06
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"Пішли всі на хр*н": екс-заступниця мера Дніпра поділилася страшним діагнозом

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У колишньої заступниці мера Дніпра Світлани Єпіфанцевої діагностували онкологічне захворювання.

47-річна екс-чиновниця відмовляється приховувати свою проблему і відверто ділиться змінами, які прийшли в її життя після оголошення діагнозу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Колишня заступниця мера Дніпра розповіла про страшний діагноз

Колишня заступниця мера Дніпра розповіла про страшний діагноз

Днепр24

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"Шок був всього 1 день. За цей час я видраяла до стерильності всю кухню, приготувала обіди, вечері з 10 страв, дістала з усіх "архівів" всі найкрасивіші скатертини, вази, сервізи і вирішила, що пішли всі на хр*н... Жити потрібно сьогодні ", - поділилася Єпіфанцева.

Екс-чиновниця вірить в своє одужання і має намір продовжувати жити повноцінним життям.

"Зазвичай це до останнього приховують, а я хочу сказати, дівчатка, кожні півроку - повне обстеження. Ніщо не коштує більше нашого здоров'я. А я буду жити 100 років, я вилікуюсь і буду ще довго всіх дивувати своїми смаколиками", - розповіла колишня заступниця мера .

Екс-заступниця мера відверто розповіла про свою недугу

Екс-заступниця мера відверто розповіла про свою недугу

Facebook Світлани Епифанцева

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нардеп від Зеленського попалася на інтимному листуванні в Раді. Депутат від партії "Слуга народу" Олена Криворучкіна вела романтичну бесіду в месенджері відразу після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
чиновники онкологія депутат
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