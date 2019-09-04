"Пішли всі на хр*н": екс-заступниця мера Дніпра поділилася страшним діагнозом

У колишньої заступниці мера Дніпра Світлани Єпіфанцевої діагностували онкологічне захворювання.

47-річна екс-чиновниця відмовляється приховувати свою проблему і відверто ділиться змінами, які прийшли в її життя після оголошення діагнозу. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Колишня заступниця мера Дніпра розповіла про страшний діагноз Днепр24

"Шок був всього 1 день. За цей час я видраяла до стерильності всю кухню, приготувала обіди, вечері з 10 страв, дістала з усіх "архівів" всі найкрасивіші скатертини, вази, сервізи і вирішила, що пішли всі на хр*н... Жити потрібно сьогодні ", - поділилася Єпіфанцева.

Екс-чиновниця вірить в своє одужання і має намір продовжувати жити повноцінним життям.

"Зазвичай це до останнього приховують, а я хочу сказати, дівчатка, кожні півроку - повне обстеження. Ніщо не коштує більше нашого здоров'я. А я буду жити 100 років, я вилікуюсь і буду ще довго всіх дивувати своїми смаколиками", - розповіла колишня заступниця мера .

Екс-заступниця мера відверто розповіла про свою недугу Facebook Світлани Епифанцева

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