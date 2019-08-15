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"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

1.7т Читати матеріал російською

Вчора, 14 серпня, в місті Павлоград Дніпропетровської області пропала "особлива" дівчинка. Її пошуками займалися більше 50 осіб.

П'ять пошукових груп прочісували ліс, щоб знайти 9-річну дівчинку. Історією порятунку Аліси Мурзіної поділилася член пошуково - рятувального загону "Антарес" Лариса Борисенко на своїй сторінці в Facebook.

У Павлограді шукали зниклу дівчинку

У Павлограді шукали зниклу дівчинку

"Близько 17:30 мені в месенджер від знайомих і незнайомих людей стала надходити інформація про зникнення дитини в м. Павлоград. Прямо в парку до мене підбігла жінка і стала просити про допомогу в пошуках із залученням собак (я йшла без собаки, але, судячи з усього, ми вже впізнавані і так). Одразу ж вона подзвонила мамі дівчинки, я змогла уточнити подробиці, зрозуміти, що наше застосування потрібно і прийняти швидке рішення про екстрений збір загону ", - написала Борисенко.

"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

Facebook Larisa Borysenko

До пошуків зниклої дівчинки відразу підключилася "Муніципальна Варта" і "Національний корпус", "Національна гвардія", "Національні дружини", поліцейські і кінологи, рятувальники, воїни АТО, представники ОСББ та волонтери.

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"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

Facebook Larisa Borysenko

"Пропрацювавши величезні території лісу за трохи більше години, ми прибули в штаб і були здивовані величезній кількості машин і людей, які з'їхалися і прибігли на пошуки! Пошук очолював, який приїхав просто з дому, начальник Павлоградського міськрайуправління ДСНС полковник Олександр Миславський. У мобільному штабі вже стояли столи, стільці, були готові карти! Всі разом ми стали обговорювати стратегію подальших пошукових робіт ", - зазначила Борисенко.

"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

Facebook Larisa Borysenko

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Незабаром дівчинку знайшов місцевий житель, який також брав участь у пошуках. Аліса перебувала в чотирьох кілометрах від місця зникнення. Її життю і здоров'ю нічого не загрожувало.

"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

Facebook Larisa Borysenko

"Вчора маленька дівчинка Аліса створила великий волонтерський пошуковий загін з жителів нашого міста! Ось це Громада в нашому Павлограді! Як написала учасниця пошуку Людмила Калініна:" Від кількості волонтерів дух захоплює! "Пишаюся Вами - Люди !!!", - додала Борисенко.

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"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

Facebook Larisa Borysenko

Користувачів Facebook захопила кількість небайдужих павлоградців, які вийшли на пошуки дівчинки.

"Читаю і сльози навертаються. Які ж ви молодці !!!! Ще раз переконуюся, що в нашому місті є небайдужі до чужого горя люди!",

"Щиро захоплююся Вами !!! Особливі люди !!!! Нехай Господь благословить Вас і оновить в силі !!!",

"Молодці", - пишуть люди в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Facebook Larisa Borysenko

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"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

Facebook Larisa Borysenko

"Пишаюся вами, люди!" Історія порятунку дівчинки в Павлограді захопила Україну

Facebook Larisa Borysenko

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 14 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі обстріляли тролейбус з пасажирами. Це сталося на зупинці громадського транспорту.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
зникла людина Національна поліція України
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