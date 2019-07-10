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"Спасибі, що захистили всю Україну!" "Океан Ельзи" дав зворушливий концерт в Дніпрі

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У вівторок, 9-го липня, на Фестивальному причалі в Дніпрі відбувся концерт українського гурту "Океан Ельзи".

На концерті була представлена нова пісня, студійна версія якої буде доступна для скачування вже в четвер. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

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Безкоштовний концерт в Дніпрі

Безкоштовний концерт в Дніпрі

оглядач

Свій виступ артисти почали з звернення до дніпрян. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук зізнався в особливій любові і вдячності місту, який протягом п'яти років є форпостом української незалежності. Виконавець також відзначив важливу роль Дніпра в допомоги пораненим на фронті бійцям. Пам'ять загиблого в зоні ООС Владислава Локтіонова присутні вшанували хвилиною мовчання.

"Сьогодні в музеї АТО я бачив фільм, де дніпряни стояли в чергах до військкоматів, а потім - на здачу крові. Від цього йшли мурашки по шкірі. Хочеться подякувати вам за те, що захистили всю країну", - поділився Вакарчук.

Вакарчук з концертом в Дніпрі

Вакарчук з концертом в Дніпрі

Також публіці була представлена команда, з якою молодий політик балотується в Раду. Партія "Голос" коротко зазначила ключові моменти своєї програми.

Глядачі почули нову пісню

Глядачі почули нову пісню

Концертом просто неба дніпряни насолоджувалися до пізньої ночі. Були виконані як старі композиції, так і нові треки. Подарунком для слухачів стала пісня "Човен", яку соліст присвятив річці Дніпро.

Вакарчук виконав улюблені хіти

Вакарчук виконав улюблені хіти

Дніпряни на концерті "Океан Ельзи"

Дніпряни на концерті "Океан Ельзи"

Протягом концерту співак активно спілкувався з публікою, спускався зі сцени, робив селфі. Не залишилися без уваги і глядачі на задніх рядах, для яких Вакарчук заспівав, піднявшись на намет звукорежисера.

Вакарчук спілкувався з глядачами

Вакарчук спілкувався з глядачами

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Вакарчук зізнався, чому приховує свою дружину.

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро Вакарчук концерт
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