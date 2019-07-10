"Спасибі, що захистили всю Україну!" "Океан Ельзи" дав зворушливий концерт в Дніпрі

У вівторок, 9-го липня, на Фестивальному причалі в Дніпрі відбувся концерт українського гурту "Океан Ельзи".

На концерті була представлена нова пісня, студійна версія якої буде доступна для скачування вже в четвер. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

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Безкоштовний концерт в Дніпрі оглядач

Свій виступ артисти почали з звернення до дніпрян. Фронтмен колективу Святослав Вакарчук зізнався в особливій любові і вдячності місту, який протягом п'яти років є форпостом української незалежності. Виконавець також відзначив важливу роль Дніпра в допомоги пораненим на фронті бійцям. Пам'ять загиблого в зоні ООС Владислава Локтіонова присутні вшанували хвилиною мовчання.

"Сьогодні в музеї АТО я бачив фільм, де дніпряни стояли в чергах до військкоматів, а потім - на здачу крові. Від цього йшли мурашки по шкірі. Хочеться подякувати вам за те, що захистили всю країну", - поділився Вакарчук.

Вакарчук з концертом в Дніпрі

Також публіці була представлена команда, з якою молодий політик балотується в Раду. Партія "Голос" коротко зазначила ключові моменти своєї програми.

Глядачі почули нову пісню

Концертом просто неба дніпряни насолоджувалися до пізньої ночі. Були виконані як старі композиції, так і нові треки. Подарунком для слухачів стала пісня "Човен", яку соліст присвятив річці Дніпро.

Вакарчук виконав улюблені хіти

Дніпряни на концерті "Океан Ельзи"

Протягом концерту співак активно спілкувався з публікою, спускався зі сцени, робив селфі. Не залишилися без уваги і глядачі на задніх рядах, для яких Вакарчук заспівав, піднявшись на намет звукорежисера.

Вакарчук спілкувався з глядачами

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Вакарчук зізнався, чому приховує свою дружину.

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