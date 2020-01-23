Підраховано населення України: скільки людей живе в Дніпропетровській області

За даними електронного перепису населення в Дніпропетровській області проживає 3 млн 230 тисяч осіб.

З них 1 млн 474 тис. 400 чоловіків і 1 млн 755 тис. 600 жінок. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

Всього населення України складає 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

Оцінка проводилася за станом на 1 грудня 2019 року. При цьому перепис не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Повідомляється, що відхилення результатів не перевищує 2,86%.

"Ми встановили фактично кількість населення в Україні. Ми використовували кілька методик, всі вони дали приблизно однаковий результат", – повідомив Дубілет.

Раніше OBOZREVATEL писав, що перепис населення стартував в Україні 1 грудня і проходив у кілька етапів.

Нагадаємо, за оцінкою, на 1 вересня 2018 кількість населення України склала 42,234 млн осіб. Протягом січня-серпня 2018 року населення країни скоротилося на 152,4 тис. Осіб.

Всього, за даними Державної служби статистики України, населення країни за 2018 рік скоротилося на 233,3 тисячі чоловік.

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