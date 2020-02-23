Піднімали на вуха Аргентину: дружина мера Дніпра підкорила вершину Анд. Фото

Мер Дніпра Борис Філатов похвалився дружиною, якій вдалося підкорити найвищу гору Південної Америки - Аконкагуа.

Марина Філатова не виходила на зв'язок протягом майже тижденя, і це сильно його хвилювало. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

"Хто ще не знає, Марина, моя дружина, таки взяла Аконкагуа. Найвищу вершину Південної Америки. Семитисячник. При шквальному пронизливому вітрі і мінус 20 морозу, кисневому голодуванні і майже семи добі без зв'язку", - написав Борис Філатов і опублікував фото своєї дружини .

Марина Філатова в горах Південної Америки Telegram/Борис Філатов

У той же час на своїй сторінці в Facebook Борис Філатов повідомив, що деякі люди "почали піднімати на вуха Аргентину" через те, що дружина довгий час не виходила на зв'язок.

"Я вдячний сотням людей, знайомих і незнайомих, переживали разом зі мною. Сафронов Юрій і Роксолана Гнатюк, які почали піднімати на вуха Аргентину - тепер я ваш боржник", - додав мер Дніпра.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що його дружина пішла в гори на вершину Аконкагуа і шість діб не виходила на зв'язок. У попередній групі, яка штурмувала цю вершину, дівчинці котиться камінь відірвав ногу і її не встигли врятувати.

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