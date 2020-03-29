Під міськрадою Дніпра вишикувалася величезна черга для отримання спецперепусток

У неділю, 29 березня, під будівлею Дніпровського міської ради вишикувалася черга для отримання спецперепусток на час карантину.

Спецпропуски видають співробітникам критичної інфраструктури міста для вільного переміщення в громадському транспорті. Про це повідомили в Telegram-каналі Х**вий Дніпро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури міськради Дніпра Іван Васючков раніше на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що на даний момент комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дала схвалення на 2671 заявку загальною кількістю 106 719 спецбілетів.

"Якщо Ваша заявка схвалена, Вам зателефонують з колл-центру міської ради і запросять забрати її. При отриманні обов'язково пред'явити посвідчення особи і документ, який підтверджує Ваше право на отримання спецбілетів", – написав Іван Васючков.

Скріншот Facebook/Іван Васючков

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Днепопетровщіну евакуювали десятки людей, які повернулися з Москви і Нью-Йорка. За ними вислали мікроавтобуси, оснащені засобами захисту.

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