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3 листопада • оновлено в 10:37
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Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

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У суботу, 2 листопада, в Дніпро приїхав цирк братів Гертнер, який заборонений в усьому світі через жорстоке поводження з тваринами.

Городяни вийшли до стін цирку на акцію протесту, повідомляє Інформатор. На мітинг зібралися близько 250 осіб з наметами, плакатами та масками.

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Цирк – це концтабір для тварин: зоозахисник

Люди вимагали припинити знущання над тваринами, і закликали міські та обласні влади заборонити в Дніпрі виступи з тваринами.

У Дніпрі пройшла акція протесту проти знущання над тваринами

У Дніпрі пройшла акція протесту проти знущання над тваринами

Інформатор

Учасники мітингу клеїли на будівлю цирку наліпки, заважали пройти всередину людям, які прийшли на виставу.

"Ми сьогодні вийшли на цю акцію, щоб донести до міської влади: використання тварин у цирку - це не нормально. Це не їхня професія, вони не вибирали цей шлях, вони не хочуть, щоб над ними знущалися. Всі прекрасно знають, в яких умовах утримуються тварини в цирках і як їх дресирують. Жителі міста, приводячи своїх дітей подивитися на бідних тварин, спонсорують подальші знущання ", - розповів активіст Ігор Майденко.

Скандальний цирк буде виступати в Дніпрі цілий місяць.

Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

Інформатор

Відзначимо, що Брати Гертнер відомі в Європі як найжорстокіші дресирувальники слонів. Зоозахисники з усього світу наводять докази того, що тварини в цирку містяться в неналежних умовах. Їх систематично б'ють, вони недоїдають і живуть в тісних клітках.

Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

Інформатор

Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

Інформатор

Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

Інформатор

Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

Інформатор

Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

Інформатор

Під дніпровським цирком пройшла масштабна акція протесту: фото

Інформатор

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Місце
Україна Дніпро
Теги
тварини мітинг
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