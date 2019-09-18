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18 вересня • оновлено в 12:21
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Під Дніпром з'явився крематорій: фото

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У Нікополі Дніпропетровської області встановлюють кремаційну піч, тендер на придбання якої було оголошено в серпні.

Місто витратило на неї з бюджету 450 тис. гривень. Про це повідомляє NikopolNews з посиланням на повідомлення директора комунального підприємства "Горавтодор-1" Олексія Савченка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Нікополі встановили крематорій для тварин

У Нікополі встановили крематорій для тварин

Чарівне. Інфо

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Крематорій буде розташовуватися на території комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1".

Піч використовуватимуть в притулку для бездомних тварин для спалювання тіл померлих собак. Також вона може застосовуватися для утилізації будь-яких органічних відходів.

Під Дніпром тварин будуть кремувати

Під Дніпром тварин будуть кремувати

Nikopol. News

Під Дніпром тварин будуть кремувати

Під Дніпром тварин будуть кремувати

Nikopol. News

Під Дніпром тварин будуть кремувати

Під Дніпром тварин будуть кремувати

Nikopol. News

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Держпродспоживслужбу запідозрили в нечесному тендері. Там витратили понад 1,7 млн грн на закупівлю тест-систем, при цьому реальна їх ціна виявилася в два рази нижче. Йдеться про тести для виявлення хвороб тварин, які відомство придбало на ProZorro.

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Україна Дніпро
Теги
ProZorro бюджет тварини
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Южный Гарик
Южный Гарик
Киборгов будут утилизировать, а потом рапортовать, #потерьнет
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