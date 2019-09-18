Під Дніпром з'явився крематорій: фото

У Нікополі Дніпропетровської області встановлюють кремаційну піч, тендер на придбання якої було оголошено в серпні.

Місто витратило на неї з бюджету 450 тис. гривень. Про це повідомляє NikopolNews з посиланням на повідомлення директора комунального підприємства "Горавтодор-1" Олексія Савченка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Нікополі встановили крематорій для тварин Чарівне. Інфо

Крематорій буде розташовуватися на території комунального підприємства "Міські автомобільні дороги-1".

Піч використовуватимуть в притулку для бездомних тварин для спалювання тіл померлих собак. Також вона може застосовуватися для утилізації будь-яких органічних відходів.

Під Дніпром тварин будуть кремувати Nikopol. News

Під Дніпром тварин будуть кремувати Nikopol. News

Під Дніпром тварин будуть кремувати Nikopol. News

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Держпродспоживслужбу запідозрили в нечесному тендері. Там витратили понад 1,7 млн грн на закупівлю тест-систем, при цьому реальна їх ціна виявилася в два рази нижче. Йдеться про тести для виявлення хвороб тварин, які відомство придбало на ProZorro.

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