Під Дніпром зневірені лікарі попросили про допомогу: хворі на COVID-19 помирають без апаратів

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області лікарі забили на сполох через критичну нестачу в лікарнях необхідного для боротьби з коронавірусом медичного обладнання.

Як поділилася в Facebook-спільноті "Підслухано Новомосковськ (Україна) VER 2.0" медик Катерина Воронько, крім апаратів штучної вентиляції легенів, медустанови не оснащені концентраторами кисню. Без них пацієнти з пневмонією приречені на смерть.

"Сенсу в лікуванні COVID-пневмонії немає без кисню. Він падає в крові дуже швидко і органи відмовляють. Нас, звичайних лікарів, які постійно біля цих хворих, ніхто не чує! Страшно дивитися в очі хворим, у яких синіють губи, руки і все тіло. А що говорити родичам?", – розповіла Воронько.

До лікарні, співробітницею якої є Катерина, з коронавирусною інфекцією надходять не тільки жителі Новомосковська, а й цілого району. Друга хвиля пандемії ще не почалася, а в медустанові вже змушені відмовляти в госпіталізації, так як без концентраторів лікування буде абсолютно марним. Медик звернулася до бізнесменів, кандидатів у депутати і всіх небайдужих, хто може хоч якось допомогти у вирішенні проблеми, що виникла.

"Шановні кандидати в депутати, бізнесмени міста, я не знаю, хто ще. Будь ласка, вкрай потрібні концентратори кисню в лікарню. Хворі помирають без апаратів. Ми відмовляємо в госпіталізації, тому що немає місць в лікарнях і апаратів", – звернулася вона.

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