Під Дніпром затримали чотирьох осіб, які поширювали наркотики. Фото

У суботу, 4 січня, під час відпрацювання Новомосковського району Дніпропетровської області поліцейські виявили місцевих жителів, які зберігали наркотики.

Затримання стало результатом спільної роботи поліцейських і громадськості. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час відпрацювання в кишені куртки 49-річного чоловіка поліцейські виявили шприц з наркотичною рідиною світло-коричневого кольору. У 54-річного чоловіка і 30-річної жінки поліцейські офіцери громади виявили по 2 сліп-пакета з кристалічною речовиною білого кольору.

Під Дніпром затримали чотирьох осіб з наркотиками Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Увечері того ж дня, патрулюючи вулиці селища, на подвір'ях будинку була затримана 39-річна місцева жителька, у якої вилучили 50 сліп-пакетів з кристалічною речовиною, схожою на амфетамін.

Під Дніпром затримали чотирьох осіб з наркотиками Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

За даними фактами порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі строком до 3-х років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з адержалі чоловіка, який зливав бензин з машин. Він був затриманий з пляшками бензину в пакеті.

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