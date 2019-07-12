У Нікополі Дніпропетровської області вандали пошкодили найбільшу скульптуру в місті.

Як відзначили, в сквері "Визволення" виготовили 13 скульптур, але одній з них не судилося довго простояти, повідомили в "Нікополь-арт" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Так, вандали відбили руки скульптурі.

Розбита скульптура Нікополь-арт

Жителі міста обурені тим, що відбувається. Адже недавно цю найкрасивішу скульптуру запропонували поставити на Європейській площі.

Розбита скульптура Нікополь-арт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в метро Києва вандал зіпсував портрети Тараса Шевченка.

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