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19 січня • оновлено в 15:22
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Під Дніпром вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі вимазали фарбою пам'ятник жертвам Голокосту.

Пам'ятний знак, спаплюжений вандалами, знаходиться недалеко від синагоги Кривого Рогу. Про інцидент повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон на своїй сторінці в Twitter.

Він акцентував увагу на тому, що акт вандалізму стався за кілька днів до того, як по всьому світу будуть вшановувати пам'ять жертв Голокосту.

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Вандали зафарбували червоною фарбою слова, які були написані на меморіальній стелі, встановленої в пам'ять про 15 тисяч євреїв Криворіжжя, загиблих від рук нацистського режиму.

Також Джоель Ліон в своєму пості висловив сподывання, що переможе справедливість і відзначив аккаунт президента Володимира Зеленського.

Скріншот

Скріншот

Twitter/Джоель Ліон

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Павлограді Дніпропетровської області працівники комунальної служби знищили надгробки на місцевому кладовищі. Вони проводили спил дерев і після цього зруйнували могили.

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Місце
Україна Кривий Ріг
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Фaшucтcкий Укpoгабон!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не понимаю, зачем? Чем руководствуются люди, которые делают это?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бaндеровцы - свoлoчи и антисемитские свиньи
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