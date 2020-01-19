Під Дніпром вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі вимазали фарбою пам'ятник жертвам Голокосту.

Пам'ятний знак, спаплюжений вандалами, знаходиться недалеко від синагоги Кривого Рогу. Про інцидент повідомив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон на своїй сторінці в Twitter.

Він акцентував увагу на тому, що акт вандалізму стався за кілька днів до того, як по всьому світу будуть вшановувати пам'ять жертв Голокосту.

Вандали зафарбували червоною фарбою слова, які були написані на меморіальній стелі, встановленої в пам'ять про 15 тисяч євреїв Криворіжжя, загиблих від рук нацистського режиму.

Також Джоель Ліон в своєму пості висловив сподывання, що переможе справедливість і відзначив аккаунт президента Володимира Зеленського.

Скріншот Twitter/Джоель Ліон

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Павлограді Дніпропетровської області працівники комунальної служби знищили надгробки на місцевому кладовищі. Вони проводили спил дерев і після цього зруйнували могили.

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