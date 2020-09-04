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Під Дніпром увічнили пам'ять загиблого при затриманні поліцейського. Відео

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,2 т.
Під Дніпром увічнили пам'ять загиблого при затриманні поліцейського. Відео

Під Дніпром увічнили пам'ять загиблого при затриманні поліцейського. Пресслужба ГУНП Дніпропетровської області

У четвер, 3 вересня, в Новомосковську Дніпропетровської області відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого поліцейського Дарвіна Потуданського.

Дошку встановили на фасаді школи, в якій навчався Герой. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Ушанувати пам'ять Дарвіна Потуданського прийшли його рідні, колеги, педагоги і друзі. Захід пройшов у дворі навчального закладу. Поліція висловила подяку школі і всім, хто взяв участь в увічненні пам'яті загиблого правоохоронця в форматі меморіальної дошки.

Захід пройшов у дворі рідної школи поліцейського.

Захід пройшов у дворі рідної школи поліцейського. Пресслужба ГУНП Дніпропетровської області

До присутніх звернувся тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпровського відділу поліції В'ячеслав Клешня:

"Родина правоохоронців завжди буде пам'ятати про Героя, який віддав своє життя в боротьбі зі злочинністю. Ми хочемо, щоб про його подвиг знали наступні покоління і пам'ять про нього назавжди залишилася в серцях людей", – сказав Клешня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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