Під Дніпром увічнили пам'ять загиблого при затриманні поліцейського. Відео

У четвер, 3 вересня, в Новомосковську Дніпропетровської області відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого поліцейського Дарвіна Потуданського.

Дошку встановили на фасаді школи, в якій навчався Герой. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Ушанувати пам'ять Дарвіна Потуданського прийшли його рідні, колеги, педагоги і друзі. Захід пройшов у дворі навчального закладу. Поліція висловила подяку школі і всім, хто взяв участь в увічненні пам'яті загиблого правоохоронця в форматі меморіальної дошки.

Захід пройшов у дворі рідної школи поліцейського. Пресслужба ГУНП Дніпропетровської області

До присутніх звернувся тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дніпровського відділу поліції В'ячеслав Клешня:

"Родина правоохоронців завжди буде пам'ятати про Героя, який віддав своє життя в боротьбі зі злочинністю. Ми хочемо, щоб про його подвиг знали наступні покоління і пам'ять про нього назавжди залишилася в серцях людей", – сказав Клешня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Дніпрі на Запорізькому шоссе 19 червня під час затримання застрелили поліцейського. Від отриманих травм 30-річний оперуповноважений Дарвін Потуданський помер на місці.

У Нацполіціі висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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