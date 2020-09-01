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Під Дніпром шукають зниклого безвісти підлітка. Фото

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,1 т.
Під Дніпром шукають зниклого безвісти підлітка. Фото

Під Дніпром шукають зниклого безвісти підлітка. Колаж

Під Дніпром у селі Старі Кодаки шукають зниклого безвісти 16-річного Данила Решняка.

Неповнолітній хлопець пропав увечері в понеділок, 31 серпня. Про його місцезнаходження нічого не відомо з 18:00-19:00 вчорашнього дня, повідомили в Facebook-групі "Типовий Тополь-Шевченківський район".

Особисті речі хлопчика знайшли на початку кар'єра. На місці працює оперативна група, а також кінолог.

Зниклий Данило Решняк 2004 року народження.

Зниклий Данило Решняк 2004 року народження. Facebook/"Типовий Тополь-Шевченківський район"

Якщо Ви бачили зниклого Данила Решняка або знаєте, з ким він міг бути вчора, повідомте про це за номером 0978700174.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині зниклого чоловіка знайшли потонулим у річці. Трагедія сталася на річці Оріль.

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