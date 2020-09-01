Під Дніпром шукають зниклого безвісти підлітка. Фото

Під Дніпром у селі Старі Кодаки шукають зниклого безвісти 16-річного Данила Решняка.

Неповнолітній хлопець пропав увечері в понеділок, 31 серпня. Про його місцезнаходження нічого не відомо з 18:00-19:00 вчорашнього дня, повідомили в Facebook-групі "Типовий Тополь-Шевченківський район".

Особисті речі хлопчика знайшли на початку кар'єра. На місці працює оперативна група, а також кінолог.

Зниклий Данило Решняк 2004 року народження. Facebook/"Типовий Тополь-Шевченківський район"

Якщо Ви бачили зниклого Данила Решняка або знаєте, з ким він міг бути вчора, повідомте про це за номером 0978700174.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині зниклого чоловіка знайшли потонулим у річці. Трагедія сталася на річці Оріль.

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