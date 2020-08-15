Під Дніпром шукають батьків дівчинки, що загубилася: дитина в лікарні. Колаж

У місті Кам'янське Дніпропетровської області шукають батьків дівчинки, що загубилася.

У п'ятницю, 14 серпня, дитину привели до поліції небайдужі городяни. Про це повідомили в Facebook-групі "Волонтерська група "Пошук зниклих дітей".

Дівчинка розповіла правоохоронцям, що її, можливо, звуть Монохіна Вероніка і їй вісім років. Свою маму вона назвала Альоною, проте точні дані назвати не змогла

Під Дніпром шукають батьків дівчинки, що загубилася Facebook/"Волонтерська група "Пошук зниклих дітей"

Зараз дитина знаходиться в міській лікарні № 6.

Якщо Ви знаєте що-небудь про цю дівчинку або її рідних, повідомте про це в поліцію за номером 102 або ж волонтерам – 732 07 00, 098 172 11 84.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік з шокером напав на 16-річну дівчинку в ліфті.

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