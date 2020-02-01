Під Дніпром селяни організувалися в загони для захисту від грабіжників. Відео

У невеликому селі Сорочине в Дніпропетровській області люди організувалися, щоб захиститися від нападів грабіжників.

Жителі села вже півроку страждають від зухвалих нападів. Грабіжники вриваються в приміщення і катують жителів, вимагаючи гроші. Про це повідомили в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Місцевий житель 65-річний Іван Білий розповів, як став заручником грабіжників. Увечері він вийшов з дому подивитися, чого гавкає собака і відразу опинився на землі. Його поклали двоє чоловіків. Нападники прив'язали його до стільця, на голову одягли мішок і почали катувати на очах у зв'язаної дружини і десятирічної внучки. В підсумку грабіжники забрали з дому лише 7 тисяч гривень.

Жертвою останнього нападу став Михайло Сектименко. Два тижні тому ввечері отримав кулю з травматичного пістолета в обличчя, а вже з вогнепальної зброї йому потрапили в ногу і живіт. Грабіжники побили ще і його 83-річну матір та брата, щоб забрати лише 2 тисячі гривень.

Загони самооборони iPress.ua

За півроку було мінімум шість таких нападів. Жителі села навіть зверталися до міністра МВС і Генпрокурора, так як місцева поліція на слід злочинців так і не вийшла.

"Люди були дуже налякані. До сих пір вони бояться виходити на вулицю. Всі обурені тим, що нічого не робиться, що вони знаходяться в небезпеці", - говорить мешканка села Вікторія Левкина.

На зборах села вирішили створити загони самооборони. До її лав погодилися стати близько 30 добровольців. Вони цілодобово патрулюють вулиці, придивляються, чи немає підозрілих людей.

"Всіх жителів села ми знаємо. Якщо з'явиться чужий, ми можемо з ним поговорити. Ніяких засобів або зброї ми не маємо", - говорить член загону самооборони Вадим Бобенко.

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