Головна Новини
Мова Язык
ГоловнаБлоги

/ Життя міста

Під Дніпром проводять масштабний фото-флешмоб в ямах

319 Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області товариство "Рух без меж" створило всеукраїнський фото-флешмоб.

Як відзначили, жителі хочуть привернути увагу місцевої влади, щоб відремонтувати дороги і облаштувати тротуари, повідомило суспільство на сторінці в Facebook.

Флешмоб вирішили підтримати в 10-ти містах України.

Новини
В Україні з'являться бетонні дороги: стало відомо, де і коли

Щоб взяти участь в заході, потрібно:

  1. Зробити фото в/біля ями або вибоїни на тротуарі. Бути на підборах, самокаті, скейті, візку, з коляскою для ляльок або з будь-яким атрибутом, який підкреслить проблему. (Яму/вибоїну має бути чітко видно. Уникайте поєднання тіні і сонця крізь гілки дерев. Фотографувати краще знизу).

  2. Викласти фото з підписом в наступному порядку: місто (відзначають через геолокацію), адреса і хештег "тротуарнекратер".

Новини
На трасі Дніпро-Решетилівка відкрили частину відремонтованої дороги. Фото

Фото-флешмоб

Фото-флешмоб

Facebook "Рух без меж"

Фотографії розміщують як на особистих сторінках, так і сторінці "Рух без меж".

В результаті фото-флешмобу організації в населених пунктах зберуть всі фотографії, які були опубліковані активістами, і надішлють до місцевої ради з пропозицією здійснити першочерговий поточний (капітальний) ремонт цих тротуарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні показали, як будують першу сучасну бетонну дорогу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ремонт доріг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ремонт доріг
Місце
Україна Дніпро
Теги
ремонт і будівництво доріг флешмоб фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel