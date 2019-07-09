Під Дніпром проводять масштабний фото-флешмоб в ямах

У Кривому Розі Дніпропетровської області товариство "Рух без меж" створило всеукраїнський фото-флешмоб.

Як відзначили, жителі хочуть привернути увагу місцевої влади, щоб відремонтувати дороги і облаштувати тротуари, повідомило суспільство на сторінці в Facebook.

Флешмоб вирішили підтримати в 10-ти містах України.

Щоб взяти участь в заході, потрібно:

Зробити фото в/біля ями або вибоїни на тротуарі. Бути на підборах, самокаті, скейті, візку, з коляскою для ляльок або з будь-яким атрибутом, який підкреслить проблему. (Яму/вибоїну має бути чітко видно. Уникайте поєднання тіні і сонця крізь гілки дерев. Фотографувати краще знизу). Викласти фото з підписом в наступному порядку: місто (відзначають через геолокацію), адреса і хештег "тротуарнекратер".

Фото-флешмоб Facebook "Рух без меж"

Фотографії розміщують як на особистих сторінках, так і сторінці "Рух без меж".

В результаті фото-флешмобу організації в населених пунктах зберуть всі фотографії, які були опубліковані активістами, і надішлють до місцевої ради з пропозицією здійснити першочерговий поточний (капітальний) ремонт цих тротуарів.

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