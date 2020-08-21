Під Дніпром поліція затримала чоловіка, який 11 років переховувався від слідства

Софія Закревська Життя міста 10:10, 21.08.2020

У місті Кам'янське Дніпропетровської області затримали чоловіка, який знаходився в розшуку більше 10 років.

Громадянин, який вчинив низку злочинів, переховувався від слідства. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

21-річного чоловіка оголосили в розшук 2009 року. Щоб не потрапляти в поле зору поліції, він виїхав з Кам'янського і проживав у різних містах України. Там він знімав житло і існував за рахунок випадкових заробітків.

У серпні 2020 року правопорушник повернувся до Кам'янського, після чого його затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні або пересиланні наркотичних засобів і шахрайстві за статтями 309 і 190 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників.

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