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Під Дніпром поліція затримала чоловіка, який 11 років переховувався від слідства

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,0 т.
Під Дніпром поліція затримала чоловіка, який 11 років переховувався від слідства

Під Дніпром поліція затримала чоловіка, який 11 років переховувався від слідства. files.vm.ru

У місті Кам'янське Дніпропетровської області затримали чоловіка, який знаходився в розшуку більше 10 років.

Громадянин, який вчинив низку злочинів, переховувався від слідства. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

21-річного чоловіка оголосили в розшук 2009 року. Щоб не потрапляти в поле зору поліції, він виїхав з Кам'янського і проживав у різних містах України. Там він знімав житло і існував за рахунок випадкових заробітків.

У серпні 2020 року правопорушник повернувся до Кам'янського, після чого його затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні або пересиланні наркотичних засобів і шахрайстві за статтями 309 і 190 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників.

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