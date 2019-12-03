Під Дніпром неповнолітній зухвало обікрав магазин: у мережі з'явилося відео

У Кам'янському Дніпропетровської області 2 грудня на очах у продавчині дитина обікрала продуктовий магазин.

Інцидент трапився на вулиці Магніторгорській приблизно о 16:00. Момент крадіжки, зафіксований камерою відеоспостереження, опублікували на сторінці "Типовий Дніпродзержинськ" у Facebook.

Під Дніпром неповнолітній зухвало обікрав магазин kurer-sreda.ru

Побачивши, що за прилавком нікого немає, юний злодій попрямував до холодильника. Ще раз переконавшись у відсутності свідків, неповнолітній схопив дві упаковки морозива й кинувся навтікача. Уже на виході його помітила продавчиня, проте крадій покинув магазин, тільки-но вона встигла усвідомити ситуацію.

У коментарях під публікацією між учасниками спільноти розгорілася палка дискусія. Дехто виправдовував вчинок хлопчика через його вік, проте більшість зазначили, що на цьому його "кар'єра" тільки починається.

Скриншот Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

Скриншот Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

Скриншот Facebook-спільнота "Типовий Дніпродзержинськ"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі жінка нахабно пограбувала відвідувачку кафе. Всього за кілька секунд злодійка витягла з куртки дівчини телефон і втекла.

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